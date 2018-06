Tjaša Kysselef in Sašo Bertoncelj na stopničkah v Kopru

Kysselefova prvi preskok opravil z odliko, pri drugem pa pri doskoku naredila prestop. Sodniki so jo dali oceno 13,650 in ji dosodili prestop z obema nogama. Selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič se je na to pritožil, sodniki so pritožbi ugodili, ji dvignili oceno in Kysselefova je s petega mesta napredovala na tretje.

V finalu konja z ročaji se je izkazal tudi Sašo Bertoncelj, zasedel je tretje mesto.