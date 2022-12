Konec je! Slovenska olimpijska junakinja pomahala v slovo.

Zadnji dan koledarskega leta 2022 je postregel z zelo odmevno novico. Po daljšem obdobju tekmovalnega posta se je nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja v judu Tina Trstenjak odločila za konec kariere. Športna tekmovališča zapušča kot ena najbolj uspešnih slovenskih športnih vseh časov. Na olimpijskih igrah je osvojila zlato (2016) in srebrno (2020) medaljo, na svetovnih prvenstvih je stala na zmagovalnem odru štirikrat, na evropskih sedemkrat, na stopničke pa se je zelo pogosto uvrščala tudi na tekmovanjih grand prix, grand slam in masters. Kar 29-krat.

V športnih almanahih bo ostalo zapisano, da je na zadnjem dvoboju kariere osvojila srebrno olimpijsko medaljo na Japonskem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nazadnje je nastopila lani v Tokiu in na olimpijskih igrah, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa potekale z enoletno zamudo, osvojila srebrno medaljo. Nato ni več izkusil tekmovalnega adrenalina, konec leta 2022 pa ocenila, kako je napočil pravi trenutek, da pomaha v slovo in uradno zaključi tekmovalno kariero. "Veliko sem razmišljala o tem, kako in kdaj bom končala tekmovalno kariero in kaj bi rada počela naprej, ko se odpre novo poglavje v mojem življenju. Je strašljivo, a hkrati tudi razburljivo. In sedaj je prišel pravi trenutek za to pomembno odločitev," je v daljšem sporočilu na Instagramu pojasnila razloge za tako pomembno odločitev.

Dolgoletna varovanka trenerja Marjana Fabjana pri judo klubu Sankaku, kjer želi nadaljevati športno pot v drugačni vlogi, tako zapušča tekmovalni judo pri 32 letih.

Trstenjakova je v judu preživela skoraj vse svojo življenje. Prinesel ji je disciplino, prijateljstvo, ki je preraslo v del družine, veliko uspehov in ogromno izzivov. ''Bili so težki trenutki, še več je bilo lepih in za vse te trenutke sem izredno hvaležna. Zaradi njih sem danes to kar sem. Osvojila sem vse, kar sem si želela in v svoji karieri sem izpolnila vse svoje cilje. V športni pokoj odhajam kot najboljša slovenska judoistka, kot prva in edina do sedaj z istočasnimi nazivi evropske, svetovne in olimpijske prvakinje in trenutno še najuspešnejša slovenska športnica poletnih olimpijskih iger,'' je izpostavila 32-letna Celjanka.

Največjo zahvalo je ob koncu kariere namenila staršema, ki sta jo podpirala od samega začetka, leta 1998, ko je prvič stopila na tatami, trenerju Marjanu Fabjanu in klubu Z'Dežele Sankaku. Zahvaljuje se tudi vsem, ki so kdaj koli trenirali z njo in ji pomagali na poti. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Napovedala je, kako bo ostala zvesta judu. S svojimi izkušnjami bo skušala pomagati mlajšim rodovom in pomagati k boljšemu jutri ljubljenega celjskega kluba.