Tiger Woods v solzah

Legendarni Woods je v lanskem letu utrpel hudo poškodbo v prometni nesreči v Los Angelesu, letos pa se je že vrnil na zelenice Mastersa. Potem ko je moral izpustiti PGA prvenstvo in US Open, je ta teden pripotoval na Škotsko, kjer je zaigral na zadnjem majorju sezone.

Glede na njegova leta in poškodbe, ki jih je utrpel v karieri, je to najverjetneje zadnjič, ko bomo Woodsa videli igrati na zelenicah St. Andrewsa, morda celo nastareješem golf turnirju na svetu.

Woods je najverjetneje zadnjič nastopil na zelenicah St. Andrewsa. Foto: Reuters Med sprehodom do 18. luknje na igrišču so navijači poskrbeli za izjemno vzdušje, ki bo Woodsu zagotovo ostalo v spominu. Petnajstkratni zmagovalec je bil nad sprejemom vidno ganjen in je celo potočil solzo.

"Vse skupaj je bilo zame zelo čustveno," je povedal Woods. "Vse od leta 1995 že prihajam sem, naslednjič bo prvenstvo znova potekalo tukaj leta 2030 in dvomim, da bom še pri močeh za igro. Imam občutek, da je to zame zadnji The Open v St. Andrewsu. Hvala navijačem za ta topel sprejem, občutek je bil res neverjeten," je za Sky Sports povedal Woods.

