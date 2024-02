Tiger Woods s krči v hrbtu

Petdeset najboljših golfistov se bo kvalificiralo za dva finalna kroga ob koncu tedna. Nekdanji prvi igralec sveta Woods je izstrelil pet birdijev in pet bogeyjev.

"Imel sem težave s hitrostjo na zelenici. Vedel sem, da bom zarjavel," je dejal Woods. "Moj hrbet je bil napet in v krčih na zadnjih nekaj luknjah," Na 18. luknji je 15-kratni zmagovalec celo naredil povsem začetniško napako in žogico zadel pod takšnim kotom, da je odletela v drugo stran od želene.

"Oh, vsekakor sem 'stresel drevo'," se je pošalil Woods.

"Zadnjih nekaj lukenj sem imel krče v hrbtu in me je povsem onemogočilo," je pojasnil in dodal, da bo skušal težave za silo odpraviti, da bo pripravljen na drugo rundo.

"Toda to je le del nastopa in veselim se izziva."

Woodsova zadnja zmaga na turneji PGA je bila leta 2019 na prvenstvu Zozo na Japonskem, kjer je izenačil rekord Sama Sneada z 82 zmagami na turneji.

Njegov tekmovalni urnik je precej omejen, odkar si je leta 2021 poškodoval nogo v prometni nesreči.

Turnir v Riviera Country Clubu je Woodsov prvi uradni PGA turnir po mastersu leta 2023.

Woods je v začetku leta prekinil zelo dobičkonosno sodelovanje z znamko Nike, ki mu je po nekaterih ocenah v 27 letih prineslo pol milijarde dolarjev.

