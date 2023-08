Tiger Woods postal eden od direktorjev PGA

Poklicni igralci so s komisarjem PGA Jayem Monahanom, odborom združenja in člani sveta sklenili dogovor, s katerim so se zavezali k transparentnem delovanju. Hkrati bodo z dogovorom zagotovili, da bo turneja še naprej izpolnjevala glavno nalogo organizacije, ki jo vodijo igralci pod motom "za igralce, od igralcev", so še zapisali.

"Počaščen sem, da lahko predstavljam poklicne igralce. Smo na kritični točki in igralci se bomo po svojih najboljših močeh potrudili zagotoviti, da bodo vse spremembe v operacijah turneje v najboljšem interesu vseh deležnikov, vključno z navijači, sponzorji in igralci," je v izjavi za PGA dejal Woods.

Ta je postal šesti golfist-direktor v odboru PGA, v njem so še Američani Patrick Cantlay, Charley Hoffman, Peter Malnati in Webb Simpson ter Severni Irec Rory McIlroy.

"Igralci se zahvaljujemo komisarju Monahanu, ker je privolil v reševanje naših pomislekov. Veselimo se, da bomo z njim za mizo, da bomo sprejeli prave odločitve za prihodnost igre, ki jo imamo vsi radi," je še dodal Woods.

Sedeminštiridesetletni zvezdnik golfa je bil eden največjih nasprotnikov s savdskim javnim skladom podprte serije golfa LIV. Ta je pred dvema mesecema dosegla dogovor s PGA o združitvi in preureditvi poklicne serije golfa. Za zdaj podrobnosti združitve še niso znane, a jih v obeh serijah ne bodo sprejeli vsaj do začetka leta 2024.

Savdski javni sklad bo prispeval glavnino finančnih sredstev, s katerimi želita tako LIV kot PGA golf dvigniti na višjo raven.