Taekwondoistom na OP Avstrije tri peta mesta

Trik pod stopničkami so končali Domen Molj (Pantar) v kategoriji do 54 kg, Patrik Divković (Tempo) do 87 kg in Ivan Trajković (Hwarang) v kategoriji nad 87 kg. Mlada Luka Rašković (Sparta) in Nikolaj Bulatović (Pantar) sta bila 17.

Mnogo uspešnejši so bili dan prej mladinci. Nika Rudolf je osvojila zlato kolajno, Maša Štante pa bronasto.

