Tadej Černoga uspešno začel EP

Slovenski boksar Tadej Černoga je uspešno prestal prvi krog na evropskem boksarskem prvenstvu EUBC v Beogradu. V kategoriji do 60 kg je danes zvečer izločil moldavskega borca Victorja Vaculo.

Odločitev sodnikov je bila takorekoč soglasna, saj so štirje ocenili, da je bil boljši slovenski reprezentant, peti sodnik pa je dvoboj ocenil s 17:17.

V soboto bo prvič v srbski prestolnici nastopil tudi trenutno najboljši slovenski boksar Nejc Petrič, lani v Budvi srebrn na tovrstnem prvenstvu v konkurenci do 22 let. V kategoriji do 67 kg se bo pomeril s Škotom Sonnyjem Kerrom.

Tretji slovenski predstavnik na EP je Djelon Januzaj, ki nastopa v odprti kategoriji nad 92 kg.