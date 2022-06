Savšek najhitrejši v polfinalu Tacna, štirje slovenski finalisti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Benjamin Savšek, aktualni olimpijski in evropski prvak v slalomu na divjih vodah, je bil najhitrejši v polfinalu tekme za svetovni pokal v Tacnu. Foto: Nina Jelenc

Kanuist Benjamin Savšek, aktualni olimpijski in evropski prvak v slalomu na divjih vodah, je bil najhitrejši v polfinalu tekme za svetovni pokal v Tacnu. Slovenski tekmovalci so nasploh nadaljevali odlične sobotne predstave kajakašev, saj sta se še dva v moški konkurenci uvrstila v finale najboljše deseterice. V ženski konkurenci je slovenska kanuistka Eva Alina Hočevar v finalu osvojila sedmo mesto.

Luka Božič je v polfinalu zabeležil peti čas, za razliko od Savška, ki je progo prevozil brez dotika, si je prislužil dve kazenski sekundi, za reprezentančnim kolegom pa je zaostal tri sekunde in 15 stotink. Slovenski uspeh je dopolnil Anže Berčič, ki se je v finale prebil kot zadnji, deseti (+4,46), tudi on je progo premagal brez napake.

Pri dekletih se je v finale uvrstila Eva Alina Hočevar, v soboto peta med kajakašicami. Danes je osvojila sedmo mesto. Zmagala je Britanka Mallory Franklin, ki je premagala Američanko Evy Leibhart (+ 1,75) in Nemko Eleno Lilik (+ 4,99). Hočevarjeva je zaostala 13,06 sekunde. Že v polfinalu polfinalu sta izpadli Alja Kozorog in Lea Novak. Obe sta imeli na progi večje težave, na koncu je zaostanek Kozorogove 12 sekund in 84 stotink zadostoval za 18. mesto, Novakova je bila 20.(+14,65).

Moški finale se je začel ob 12.11 uri.