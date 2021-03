Rusa po evropskem naslovu še do svetovne krone

Z dosežkom 221,17 točke sta Rusa prepričljivo ugnala konkurenco. Bolj tesno je bilo v boju za srebro, ki sta si ga z 214,71 točke le tesno zagotovila Američana Madison Hubbell in Zachary Donohue. Bronasta Kanadčana Piper Gilles in Paul Poirier sta za srebrom zaostala za vsega 0,36 točke in se ob sedmem nastopu na SP dokopala do prvega odličja.

Na tekmi sta manjkala štirikratna svetovna prvaka Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron iz Francije.

Svetovno prvenstvo je štelo tudi kot kvalifikacijska tekma za olimpijske igre prihodnje leto v Pekingu.