Stevens s petim časom v polfinale na 50 prsno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter John Stevens si je na evropskem prvenstvu v Rimu priplaval polfinalni nastop na 50 metrov prsno. V svoji paradni disciplini si ga je zagotovil s časom 27,38 (peti čas). V kvalifikacijah na 50 m prosto pa sta obstali Janja Šegel in Tjaša Pintar.

Peter John Stevens je na svojo priložnost čakal do petega tekmovalnega dne, so zapisali pri Plavalni zvezi Slovenije, in je imel v kvalifikacijah sedmi čas, po pravilu "dva na državo" pa v polfinalu štartal s petega izhodišča.

"Nisem se obremenjeval s časom. V nastop sem šel sproščeno in 'naspidiran' od dosežkov reprezentančnih kolegov. Vsi so plavali dobro, zdaj sem na vrsti še jaz. Polfinale je tu. Gremo naprej, v finale," je po jutranji tekmi povedal Stevens.

V kvalifikacijah sta na 50 m prosto plavali tudi Janja Šegel, že dvakratna finalistka v Rimu, in Tjaša Pintar. Prva slovenska reprezentantka je s časom 25,67 pristala na 21. mestu, Pintarjeva pa je bila s 26,17 na koncu 28.

"Glede na to, da je bil to moj sedmi start na tem prvenstvu, sem zadovoljna," je dejala Šeglova, ki bi bila z osebnim rekordom ali vsaj blizu rekorda, pa ji to ni uspelo, v polfinalu.