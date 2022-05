Stevens finalist Barcelone, a je bil bistveno hitrejši v kvalifikacijah

"Že celo sezono imava težave s popoldanskimi nastopi. Želje so velike in sproščenost ni prava."

"Že celo sezono imava težave s popoldanskimi nastopi. Želje so velike in sproščenost ni prava. Kar malce zarije v vodo in po domače povedano odžaga. Želja je prevelika, delava pa na tem, da spremeniva popoldanski pristop, saj glede na poln trening plava hitro, žal pa pred finalom zrastejo apetiti. Upam, da se skupaj kaj iz tega naučiva. Glede na treninge sva na pravi poti," je nastop Stevensa ocenil njegov trener Luka Berdajs.

Formo po poškodbi še vedno stopnjuje tudi plavalka Olimpije Neža Klančar, ki se je na 50 m delfin uvrstila v mali finale in osvojila 10. mesto s 26,70, na 100 m prosto je bila 21.

"Občutki so malo mešani. Vesel sem teh nastopov, saj izidi niso slabi, sem pa pričakoval morda še malce boljše dosežke. V kravlu je Neža tekmo prepočasi začela, v delfinu pa sva se popoldan dogovorila za višjo frekvenco in nastop bolj na moč, žal pa je bil nekaj slabši zavesljaj. A razlogov za skrb ni, saj na treningih kaže dobre dosežke in važno je, kaj bo pokazala na največjih tekmovanjih, do katerih je še nekaj časa," pa je plavanje Klančarjeve ocenil trener Tomaž Torkar.

Na 200 m prosto se je predstavil tudi plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič in bil 57. Zanj je bil nastop ogrevanje pred četrtkovo tekmo na 200 m hrbtno.

