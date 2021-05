Sprinterji v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah ostali praznih rok

V ruskem Barnaulu so se danes končale dodatne kvalifikacije kajakašev in kanuistov na mirnih vodah za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. Slovenska predstavnika v današnjih finalih Vid Debeljak in Mia Medved sta ostala brez vozovnice za Japonsko, v Barnaulu, kjer je nekaj veljala le zmaga, se igram nista resneje približala.

Kajakaš Vid Debeljak, ki lahko žaluje za zapravljeno priložnostjo na prvih kvalifikacijah v Szegedu, ko je želeno drugo mesto izgubil za šest stotink sekunde, je bil tokrat v finalu na 200 metrov peti, isto uvrstitev v isti disciplini pa je zabeležila tudi Medvedova.

Na olimpijskih igrah bosta edini slovenski predstavnici v tem športu kajakašici Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman, ki bosta tekmovali v dvojcu.

Danes se je v Barnaulu začela tudi druga tekma za svetovni pokal. Medvedova je veslala v kvalifikacijah na 500 metrov in zasedla šesto mesto. Jošt Zakrajšek je bil drugi v kvalifikacijski skupini na 1000 metrov. Zaostal je le za Poljakom Michalom Bilom ter se tako uvrstil v polfinale. V polfinale na 500-metrski razdalji je prišel tudi Rok Šmit, ki je bil v svoji kvalifikacijski skupini peti.

Za konec tekmovalnega dne pa je v polfinalu na 200 metrov nastopil še Debeljak in bil drugi. Zaostal je le za Švedom Pettrom Menningom in si tako priboril nastop v finalu A na tej razdalji.

V soboto so na vrsti polfinalne in finalne tekme kajakašic na 200 metrov, moški polfinali in finali na 500 metrov, polfinale in finale kajakašev na 1000 metrov ter finale kajakašev na 200 metrov.