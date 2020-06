Spoznavanje s feratami – kakšno opremo potrebujem?

Oglasno sporočilo

Feratanje je med Slovenci nadvse priljubljeno, saj naša dežela ponuja pestro izbiro tovrstnih visokogorskih poti. Če ste začetnik oziroma se s feratami šele spoznavate, se vam morda ta aktivnost zdi precej zapletena ter zahtevna, in sicer od potrebne opreme do hoje po ostrih skalnatih površinah. Če ste gorski navdušenec, vam zagotavljamo, da se boste takoj zaljubili v ta šport, saj je adrenalin nadvse zasvajajoč – v dobrem smislu.

Upoštevati pa je treba ključne varnostne napotke ter biti ustrezno opremljen: z dobro oprijemljivimi pohodniškimi čevlji, s samovarovalnim kompletom ter s čelado.

Samovarovalna oprema je izjemno pomembna.

Kaj natanko je ferata?

Da se izognemo zmedi, smo opredelili pomen ferate, beseda prihaja iz italijanskega jezika: via ferrata oziroma železna pot. Ferate najdemo v hribih ter v gorah, kjer so steze strme ter izpostavljene globinam, zato se je treba zavarovati z jeklenicami. Obstajajo tudi manj zahtevne oblike ferat, ki se raztezajo po manj prepadnih pobočjih, jeklenice pa služijo le varovanju in občasni pomoči. Po drugi strani pa poznamo zahtevne ferate, kjer se pleza izključno po jekleni lestvi, ki je speljana po gladki gorski steni.

Obvezna oprema

Tako kot drugi naravni pojavi so tudi gore nepredvidljive in prevladujejo nad človekom. Treba jih je spoštovati, se ustrezno pripraviti ter se pozanimati o varnosti na izbrani ferati. Potrebujemo samovarovalni komplet, s katerim se pripnemo na jeklenico, ter varovalni pas, ki podpira drugi del varovalne vrvi ter nas zaščiti pred padcem. S čelado bomo zavarovali glavo pred udarci ob morebitnem padcu ter pred padajočim kamenjem, z ustreznimi pohodniškimi čevlji pa si bomo zagotovili čvrst in natančen/dober oprijem na skali. Tako bomo težo telesa razporedili in aktivno vključili tudi delovanje nožnih mišic, saj so pri plezanju po feratah zelo aktivne roke, ramena in hrbtne mišice.

Zavarujte glavo pred padajočim kamenjem.

Kje začeti?

Kot začetnik se najprej usmerite v klasične ferate, enostavne in tiste, ki ne zahtevajo naprednega znanja oziroma obiska določenega tečaja. Vsekakor pa se je tudi o teh treba ustrezno informirati ter se naučiti pravilne uporabe opreme, preden se odpravite na pot. Nujno je osnovno znanje o hribih ter varnosti v gorah. Izberite ferato, ki ustreza vašim fizičnim zmožnostim in znanju. Sledite vremenskim razmeram in raje ostanite doma, če obstaja možnost neviht – predvsem v poletnih mesecih. Pred vzponom preverite vso varovalno opremo in se prepričajte, da deluje ter da ni zarjavela. Biti mora namreč brezhibna, saj nam le tako zagotavlja varnost, ko smo izpostavljeni strminam.

Osnovno pravilo tovrstnega pohodništva je, da ima prednost tisti, ki gre z gore, v praksi pa se umakne tisti, ki je na primernejšem mestu ter ima v danem trenutku bolj uravnotežen oprijem.

Težavnosti ferat

Poznati je treba tudi različne težavnosti ferat, ki se za lažje razumevanje označujejo s črkami – od A do F. Ocena je odvisna od dolžine, strmine in naklona ferate.

Ferate so razvrščene od najlažje do najtežje, pri čemer sta oceni A in B zelo lahki in primerni za začetnike. Pri teh dveh stopnjah pohodnik včasih niti ne potrebuje samovarovalnega kompleta, saj je jeklenica namenjena predvsem opori. Začetnikom svetujemo, da se najprej odpravijo na ferate A in B ter da vseeno izvajajo vpenjanje varoval, saj se bodo tako hitreje prilagodili tovrstnemu načinu gorništva.

Ferata zahtevnosti F je primerna predvsem za zelo izkušene plezalce, saj je potrebna vrhunska telesna pripravljenost, predvsem vzdržljivost in moč v rokah. Prepričani smo, da boste z redno prakso in zadostno mero motivacije tudi vi kmalu osvajali te terene!

Ne precenjujte svojih zmogljivosti – počasi se daleč pride.

Najlepše slovenske ferate

Če se navdušujete nad feratami, ste se rodili v pravi deželi. V Sloveniji najdemo veliko ferat s prekrasnimi razgledi, kot je na primer Grančišče v Mojstrani, ki ponuja lažjo pot z oceno A/B in nekoliko težjo alternativo zahtevnosti C.

Veliko enostavnih ferat za začetnike najdemo tudi v Italiji blizu slovenske meje, na primer vrh Amariana v Karnijskih Alpah.

