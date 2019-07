Španci na SP presenetili olimpijske prvake Srbe

Vaterpolisti Španije so v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Gwangjuju z 12:9 izločili olimpijske in evropske prvake Srbe. V polfinalu jih čakajo branilci naslova in olimpijski prvaki iz leta 2012 Hrvati, ki so v četrtfinalu premagali Nemčijo z 10:8. Junak hrvaške zmage je bil s tremi goli Maro Joković.

Za zmago Španije je zadelo devet različnih igralcev. Med zadnje štiri ekipe SP se je Španija uvrstila prvič po letu 2009, ko je bila na koncu druga. Boljša je bila v finalu Srbija.

Olimpijski prvaki iz Ria 2016 Srbi so v Gwangjuju igrali brez številnih zvezdnikov. V četrtfinalu so obstali drugič po letu 2006. Svetovni prvaki so bili v letih 2009 in 2015, drugi leta 2011 in tretji 2017.

Druga četrtfinalna para sta Madžarska - Avstralija in Italija - Grčija.