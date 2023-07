Titmusova do zlata s svetovnim rekordom, Shortu se je smejalo v igri stotink

Drugo mesto je osvojila legendarna Američanka Katie Ledecky, bron pa presenetljivo Novozelandka Erika Fairweather, ki je na zadnji dolžini bazena ugnala McIntoshovo in jo zrinila z zmagovalnega odra.

"To tekmo sem komaj čakala. Boj s Katie in Summer je vedno zelo oster in to te žene naprej. Res je lepo biti del tega," je po tekmi povedala 22-letna Avstralka, ki je že v coni, kjer se dajejo izjave novinarjem, prejela tudi simbolični ček v višini 30.000 dolarjev za dosežen rekord.

Moško tekmo na 400 m prosto je v izjemnem finalu dobil Avstralec Samuel Short, ki je 3:40,68 v dramatičnih zadnjih zamahih za vsega dve stotinki sekunde ugnal olimpijskega prvaka Tunizijca Ahmeda Hanfaouija. Evropi je prvo kolajno priplaval bronasti Nemec Lukas Märtens.

Samuel Short je za vsega dve stotinki sekunde ugnal olimpijskega prvaka Tunizijca Ahmeda Hanfaouija. Foto: Guliverimage

Eno večjih presenečenj je tudi diskvalifikacije avstralske favoritinje Kaylee McKeown na 200 m mešano, srebrne z lanskega SP, zaradi napake pri tehniki plavanja.

Kaylee McKeown je bila diskvalificirana. Foto: Guliverimage