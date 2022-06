Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski plavalci so na svetovnem prvenstvu v plavanju ostali brez finala. Mariborčanka Katja Fain in Ravenčanka Janja Šegel sta polfinale na 200 m prosto končali na 13. in 14. mestu, Peter John Stevens iz kranjskega Triglava je bil na 50 m prsno 15. Italijan Thomas Ceccon pa je na 100 m hrbtno dosegel prvi svetovni rekord na tekmovanju.