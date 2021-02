Šok: pri 38 letih umrl nekdanji športni zvezdnik

Nekdanjega zvezdnika ameriškega nogometa Vincenta Jacksona so našli mrtvega v hotelski sobi. Star je bil komaj 38 let.

Nekdanjega zvezdnika ameriškega nogometa Vincenta Jacksona so našli mrtvega v hotelski sobi. Star je bil komaj 38 let. Foto: Guliverimage/Getty Images

Umrl je nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa in lige NFL Vincent Jackson, ki je v karieri igral za San Diego Chargers in Tampa Bay Buccaneers. Jacksona, trikratnega udeleženca tekme zvezd, so našli mrtvega v hotelski sobi na Floridi, so sporočile lokalne oblasti.

Vincent Jackson, ki je januarja dopolnil 38 let, je bil v hotelu v Brandonu od 11. januarja, v ponedeljek pa so ga našli mrtvega v sobi. Še 12. februarja so iz lokalne policije govorili z Jacksonom, dan po tem, ko je njegova družina prijavila izginotje. Po prekinitvi iskanja pa ga je mrtvega, brez znakov poškodb, v sobi našlo osebje hotela.

"Srce me boli za vse bližnje, od žene do otrok in tudi navijačev Buccaneers, ki so ga oboževali," je šerifa Chada Chronisterja navedla nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Guliverimage/Getty Images

"Gospod Jackson je bil predan mož, ki je družino in skupnost postavljal pred vse. Številnih se je dotaknil tudi s fundacijo Jackson In Action 83. Delili smo strast za podporo vojaških družin. Pogrešali ga bomo, ne le navijači po državi, temveč tudi ljudje v okrožju Hillsborough, ki so bili deležni njegovih velikodušnih prispevkov," je še dodal Chronister.

Jackson je v NFL igral 12 sezon med letoma 2005 in 2016. Prvih sedem je igral za Chargers, ki so zdaj v Los Angelesu, zadnjih pet pa za Tampo, ki je letos postala prvak lige. V letih 2009, 2011 in 2012 je bil izbran za tekmo zvezd, kariero pa je končal z 9.080 ulovljenimi jardi in 57 zadetki. Jackson, ki je igral na položaju lovilca, je četrti v zgodovini Tampe s 4.326 jardi in deseti v zgodovini Chargers s 4.754 jardi.

"Šokirani smo in žalostni. Vincent je bil ljubljenec navijačev ne le zaradi vrhunske igre, temveč tudi zaradi vpliva, ki ga je imel na lokalno skupnost," so med drugim zapisali pri Chargers.