Sobota v znamenju Martina Baua

državno prvenstvo v plavanju

Bau je v soboto dokončno potrdil vlogo favorita na DP in vse kaže, da bo najuspešnejši posameznik tekmovanja v moški konkurenci. V Ljubljani je niz danes nadaljeval z zmago na 200 m prosto, pri čemer je z 1:46,50 skoraj za sekundo popravil osebni rekord in postal prvi po državnem rekorderju Petru Mankoču, ki je razdaljo preplaval v manj kot 1:47 minute. Kasneje je Bau slavil še na 400 m mešano.

Dva osebna rekorda iz polnega treninga

"Super dan za mene. Dosegel sem dva osebna rekorda iz polnega treninga. Na 200 m prosto ga plaval po kar nekaj letih, dobro delo na treningih pa sem potrdil predvsem z zmago na 400 m mešano. Potem smo slavili še dvakrat v štafeti, stotinke pa so bile danes končno na naši strani. Upam, da bom dobre izide dosegal še v nedeljo," je po tekmi dejal Bau in priznal, da je zaradi ostrejše konkurence na letošnjem DP tudi zelo motiviran.

Anže Ferše Eržen iz ljubljanske Ilirije je osvojil še naslov na 100 m hrbtno, na DP ima že štiri zmage, s 53,92 pa je prvič premagal mejo 54 sekund, Že zjutraj je na 100 m hrbtno nastopil tudi Aljaž Kerč iz ljubljanske Olimpije, plaval 59,41, in po Emilu Tahiroviću in Petru Johnu Stevensu postal tretji Slovenec v zgodovini, ki je vse plavalne discipline zmogel v manj kot minuti. Na 50 m delfin je zmagal Ribničan Robert Lovšin.

NežaKlančar se je v disciplini 200 metrov prosto spustila pod mejo dveh minut. Foto: Vid Ponikvar

Poslastica brez Anje Klinar

Posebna poslastica je bila ženska tekma na 200 m prosto, kjer je finalni nastop zaradi študijskih obveznosti na žalost odpovedala Radovljičanka Anja Klinar. Z osebnim rekordom 1:57,76 je slavila Mariborčanka Katja Fain, z 1:58,75 in 1:58,77 pa sta se prvič pod mejo dveh minut spustili Ravenčanka Sara Račnik in Olimpijina Neža Klančar. Seznam slovenskih plavalk, ki so prebile mejo dveh minut, sta razširili na 14, na večni slovenski lestvici pa sta se prebili na deveto in 10. mesto. Klančarjeva je kasneje zmagala še na 50 m delfin.

Tjaša Oder se je veselila naslova na 400 m mešano, kjer je s 4:41,63 dosegla tudi nov osebni rekord, kar je uspelo tudi drugouvrščeni Fainovi. Na 100 m hrbtno je zmagala mlada Velenjčanka Aida Jusić.

Kompleta kolajn na 4 x 50 m mešano so prireditelji razdelili že zjutraj. Na moški tekmi je z novim slovenskim rekordom 1:41,75 slavila štafeta Fužinarja, le 16 stotink sekunde je zaostala Olimpija, ki je bila prav tako hitrejša od starega rekorda. Rekordne so bile tudi plavalke Olimpije, drugouvrščene Triglavanke so dosegle nov mladinski rekord.

Prav na koncu dneva je Bau poskrbel, da je Fužinar v štafeti 4 x 200 m prosto ugnal Radovljico, med dekleti pa so bile Korošice po pričakovanjih brez konkurence.

Izidi:

Ženske:

- 4 x 50 m mešano: 1. Olimpija (Jelisijevič, Klančar, Žaucer, Kocijan) 1:55,10 DR, 2. Triglav Kranj 1:57,28, 3. Velenje 1:58,08;

- 200 m prosto: 1. Katja Fain (BM) 1:57,76, 2. Sara Račnik (FR) 1:58,75, 3. Neža Klančar (OL) 1:58,77;

- 100 m hrbtno: 1. Aida Jusić (VV) 1:02,11, 2. Janja Jamšek (FR) 1:02,16, 3. Lucija Kous (RR) 1:02,42;

- 400 m mešano: 1. Tjaša Oder (FR) 4:41,63, 2. Katja Fain (BM) 4:43,12, 3. Tara Vovk (LL) 4:48,99;

- 50 m delfin: 1. Neža Klančar (OL) 27,34, 2. Iza Vodenik (NC) 27,55, 3. Tina Čelik (TK) 27,78;

- 4 x 200 m prosto: 1. Fužinar 8:08,37, 2. Olimpija Ljubljana 8:23,39, 3. Ljubljana 8:26,49;

Moški:

- 4 x 50 m mešano: 1. Fužinar (Oder, Kordež, Šteharnik, Bau) 1:41,75 DR, 2. Olimpija 1:41,91, 3. ŠD Delfin 1:44,61;

- 200 m prosto: 1. Martin Bau (FR) 1:46,50, 2. Vuk Čelić (ZVK) 1:48,35, 3. Marcel Primožič (BP) 1:48,94;

- 100 m hrbtno: 1. Anže Ferš Eržen (IL) 53,92, 2. Žan Pogačar (GBR) 55,31, 3. Domen Demšar (OL) 56,62;

- 400 m mešano: 1. Martin Bau (FR) 4:16,01, 2. Jan Toman (GBR) 4:27,65, 3. Nejc Kos (BM) 4;30,85;

- 50 m delfin: 1. Robert Lovšin (RR) 24,23, 2. Domen Demšar (OL) 24,26, 3. Gal Kordež (FR) 24,57;

- 4 x 200 m prosto: 1. Fužinar 7:27,56, 2. Gorenjska banka Radovljica 7:29,78, Olimpija Ljubljana 7:34,36.