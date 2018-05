Slovenski taekwondoist Trajković bronast v Kazanu

Slovenski taekwondoist Ivan Konrad Trajković je na evropskem prvenstvu olimpijskega sloga WTF v Kazanu osvojil bronasto kolajno. V polfinalu je Bistričan izgubil proti prvemu nosilcu kategorije do 87 kg, aktualnemu evropskemu prvaku in svetovnemu podprvaku, Rusu Vladislavu Larinu.

Trajković je najprej v prvem krogu zmagal s knock-outom in borbo dobil z 10:3, v drugi borbi je bil boljši s 16:6. V polfinalni borbi je najprej dve rundi nadzoroval potek, imel v rokah in nogah aktiven rezultat, nato pa v tretji rundi klonil. Kljub temu je z bronom prejel dragocenih 14,40 točke za jakostno lestvico, ki bo pomembna pri uvrstitvi na olimpijski turnir v Tokio 2020, kamor potuje samo najboljših šest iz vsake kategorije.

Preostali slovenski borke in borci končali že v petek in soboto

Slovenske barve so v Kazanu v dvorani Ak Bars branili štirje posamezniki. Že v petek sta nastope hitro zaključila Ana Petrušić in Jure Pantar, v soboto še Dunja Lemajić. Slednja Lemajićeva je danes nastopila v kategoriji do 67 kilogramov, žreb ji je namenil poljsko reprezentantko Aniko Godel-Chelmecko, ki je zmagala zgolj s točko razlike.

Že v petek sta nastopila Petrušićeva in Pantar. Slednji je med borci do 68 kg v prvi borbi izgubil proti Srbu Nikoli Vućkoviću, Petrušićeva pa je v kategoriji do 53 kilogramov v prvem krogu ugnala Azerbajdžanko Sahar Karghar, v drugem pa izgubila proti Srbkinji Tijani Bogdanović.

Brez Anićeve in Rajherjeve

V slovenski ekipi ni več Franke Anić, Hrvatice, ki je nastopala za Slovenijo, saj je končala športno pot, prav tako pa je pred časom zaradi materinstva s taekwondojem prekinila Nuša Rajher Vujinović.