Slovenski plavalci 19-krat na stopničkah

Slovenski plavalke in plavalci so drugi dan mednarodnega plavalnega mitinga v Beogradu 16-krat stopili na zmagovalni oder, po dvakrat sta zmagali Janja Šegel in Špela Perše, po enkrat pa Bor Vran-Benkovič, Nik Peterlin in Hana Sekuti. V ženski preizkušnji deklet na 1500 metrov prosto pa je bilo slovensko zmagoslavje kar trojno.

Janja Šegel je bila tudi drugi dan mednarodnega plavalnega mitinga nepremagljiva. Štirim zmagam prvega dne je danes dodala še dve. Najprej je s časom 56,06 sekunde slavila zmago na 100 m prosto, nato pa z 1:03,97 še na 100 m hrbtno.

Dvakratna zmagovalka je postala tudi Špela Perše, najhitrejša na 400 m prosto in 1500 m prosto. Po dvakrat so bili na zmagovalnem odru še Hana Sekuti, prva na 200 m delfin in druga na 50 m delfin, in Zara Podržavnik, druga na 400 m mešano in 1500 m prosto, ter Mariborčan Bor Vran-Benkovič, zmagovalec v svoji paradni disciplini 200 m mešano s časom 2:06,98 ter tretji na 50 m prosto.

Tako kot v soboto na 1500 m prosto je bil tudi v nedeljo na 800-metrski razdalji najhitrejši Nik Peterlin, Gašper Stele je bil v tej disciplini tretji. Še dve Kamničanki sta priplavali do srebrne medalje, Laura Podgoršek v disciplini 200 m delfin in Ivana Lukan na 100 m prsno, srebrn je bil tudi Taj Zupančič na 200 m mešano, z osvojeno medaljo pa se lahko pohvali še Lana Kokot, bronasta na 1500 m prosto.