Slovenski namiznoteniški igralec piše zgodovino

Po devetmesečnem premoru zaradi epidemije covida-19 se na mednarodne turnirje vračajo najboljši namiznoteniški igralci in igralke. V kitajskem Weiheiju se bodo merili na svetovnem pokalu, od 8. do 10. novembra ženske, nato pa od 13. do 15. novembra še moški. Prvič v zgodovini bo imela svojega predstavnika tudi Slovenija, to bo Darko Jorgić.