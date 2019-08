Slovenski jadralec zadovoljen po treh odjadranih plovih

V Enošimi na Japonskem se je na prizorišču bodočih olimpijskih regat danes vreme izboljšalo in lahko so nadaljevali regatni program v razredu laser, v katerem nastopa Slovenec Žan Luka Zelko. V vetru moči do 20 vozlov so laseristi odjadrali tri plove, slovenski jadralec pa je s svojim nastopom zadovoljen.