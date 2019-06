Slovenki prepričljivo najboljši v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman v Nemčiji brez konkurence. Foto: Nebojša Radović/Kajakaška zveza Srbije

Slovenski kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta prepričljivo zmagali na tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Duisburgu. S časom 36,477 sta za več kot pol sekunde ugnali Poljakinji Karolino Najo in Heleno Wisniewsko (37,158), tretji sta bili Rusinji Kristina Kovnir in Anastasija Dolgova (37,453).