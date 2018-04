Slovenija v zadnjih minutah klonila proti Avstriji

Ragbi, športni park šiška

Razmeroma izenačeno srečanje so za Slovenijo usodno zaznamovale številne izključitve. Encijani, ki jih vodi hrvaški trener Tihomir Janković, so prvič povedli v zadnjih trenutkih tekme, ko je pet točk za Slovenijo prispeval mladi Matevž Kadunc in svoje moštvo popeljal do vodstva 18-15.

Ko je že kazalo, da se bodo Slovenci veselili zmage, si je drugo desetminutno kazen prislužil Jelenčič, brez katerega slovenska obramba ni zmogla vzdržati naletov hitrih Avstrijcev, ki so v zadnji minuti dosegli zadetek za pet točk in ga potrdili z dodatnima dvema točkama za končni izid 22-18.

Sloveniji se tako ni uspelo prebiti na drugo mesto svoje skupine evropskega pokala narodov, Avstrija je obranila drugo mesto, na prvem mestu pa ostaja Ciper.