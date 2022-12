Darko Jorgić komaj čaka: Lepo se bo vrniti domov in zaigrati v Hrastniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca bo v sredo in četrtek v Hrastniku igrala tekmi tretjega in četrtega kroga kvalifikacij za ekipno evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Švedskem. Njen nasprotnik bo Ukrajina. V sredo se bo tekma začela ob 18.30, v četrtek, pa ob 17. uri v športni dvorani Hrastnik.

Izbranci Andreje Ojsteršek Urh so v prvi kvalifikacijski tekmi v Črnomlju izgubili z Romunijo, zato sta tekmi z Ukrajino, obe bosta zaradi znanih razmer v tej državi, v Hrastniku, zanje zelo pomembni. Z dvema zmagama bi si že zagotovili uvrstitev na evropsko prvenstvo.

Za slovensko reprezentanco bodo igrali Darko Jorgić (10. na svetovni lestvici), Deni Kožul (157.), Peter Hribar (325.) ter prvič tudi Miha Podobnik (587.) in Brin Vovk Petrovski (898.). Ukrajinski selektor Vadim Lunehov je prijavil Anotna Limonova (393.), Nazarja Tretjaka (567.), Mitika Zavado (606.) in Andrija Grebenjuka (658.).

Darko Jorgić tako kot selektorica Andreja Ojsteršek Urh prihaja iz Hrastnika. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Kar nekaj časa je minilo, odkar sem igral v domačem Hrastniku. Mislim, da je bil to domači masters, ko sem bil še kadet ali mladinec. Vsekakor se bo lepo vrniti domov in odigrati dve tako pomembni tekmi. Iskreno upam, da se bo dvorana napolnila in da nam bo pomagala pridobiti zmagi proti Ukrajini, ki nam bosta zagotovili uvrstitvi na evropsko prvenstvo," se vrnitve domov veseli Jorgić, ki je tako kot selektorica Andreja Ojsteršek Urh doma iz Hrastnika.

V nedeljo ga čakajo izzivi v ligi prvakov

V petek je najboljši slovenski igralec v nemški bundesligi zabeležil novi dve zmagi (s 3:0 je bil boljši od Marcela Aguierrea, s 3:1 pa od Mattiasa Falcka) in je bil najbolj zaslužen za zmago Saarbrückna s 3:2 proti Werderju iz Bremna.

Deni Kožul bo danes na delu v nemškem prvenstvu. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije

Že v nedeljo pa Jorgića s Saarbrücknom čaka tekma drugega kroga lige prvakov. Doma bo igral proti francoski ekipi Pontoise Cergy. V prvi medsebojni tekmi je Saarbrücken v gosteh zmagal s 3:1, Hrastničan pa je bil s 3:2 boljši od Portugalca Marcosa Freitasa. Kožul bo že nocoj igral tekmo nemške bundeslige, ko bo Grünwettersbach gostil Ochsenhausen.