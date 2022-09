Slovenci v prvem polčasu pretili Srbom, na koncu pa visoko izgubili

Slovenski vaterpolisti so na evropskem prvenstvu v Splitu doživeli še tretji poraz. Srbija je v skupini D ugnala Slovenijo visoko s 17:6 (5:2, 2:3, 6:1, 4:0). V nadaljevanju se bo Slovenija na EP borila za razvrstitev od 13. do 16. mesta, naslednji nasprotnik pa bo najverjetneje Malta.

Slovenski vaterpolisti so že v sredo izgubili ključno tekmo predtekmovanja z Izraelom (5:9) ter zapravili priložnost, da se prebijejo v osmino finala in se borijo za višjo uvrstitev. Glede na razmere v svetovnem vaterpolu je bilo jasno, da je Srbija v dvoboju s Slovenjo izraziti favorit in po težavah v prvem delu, so Srbi to tudi potrdili.

Uvod v tekmo se je začel z dvema hitrima goloma Srbije in vse je kazalo, da bo mreža slovenskih vratarjev Jureta Betona in Gašperja Žurbija do konca dodobra prerešetana. A varovanci Krištofa Štromajerja se niso dali. Premierni gol za 1:2 za najprej dosegel Marko Blažić z lepim golom z razdalje, kasneje je na 2:4 znižal najboljši strelec reprezentance Benjamin Popović.

Pravo presenečenje pa je sledilo v drugem delu, ko sta Jaša Kadivec in Popović že s svojim šestim golom na EP Slovenijo približala na 5:4. Le nekaj kasneje so bili Slovenci povsem blizu, ko je prvi gol dosegel tudi najboljši strelec lanskega slovenskega prvenstva Vukašin Stefanović.

A tik pred odmorom so Srbi pobegnili na 7:5. Po menjavi strani je najizkušenejši v slovenski vrsti Matej Nastran, ki je za Slovenijo igral že na EP 1999 v Firencah, sicer še znižal na 9:6, nato pa Srbi pokazali, da so se ob odmoru vendarle dogovorili, da morajo tekmeca vzeti resno in do konca so kljub dobrim obrambam Žurbija zadevali z vseh položajev.

Čaka jih razvrstitev med 13. in 16. mestom

Slovenijo naslednja tekme verjetno čaka v nedeljo ob 11.30 proti Malti. Pred tem mora danes v popoldanskem programu Malto premagati močno favorizirana Francija.