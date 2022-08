Slovenski vaterpolisti izgubili ključno srečanje na EP na Hrvaškem

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Splitu izgubila odločilno srečanje v skupini D in bo igrala za razvrstitev od 13. do 16. mesta. Izrael je bil boljši z 9:5 (4:2, 0:0, 2:2, 4:1). V petek ob 12. uri jo čaka zadnja predtekmovalna tekma s Srbijo.

Slovenci in Izraelci so v medsebojnem dvoboju odločali o ekipi, ki bo dobila priložnost v osmini finala in s tem med najboljšimi 12 reprezentancami Evrope. Na koncu so zasluženo slavili vaterpolisti iz obljubljene dežele, Slovenci pa so bili večji del srečanja boljši tekmec, a se potopili že po ponesrečenem uvodu v tekmo.

Izraelci povedli s kar 4:0

Foto: Aleksander Sokler Prav slab začetek tekme je pokopal vse slovenske upe. Že v prvi minuti so pred svojim golom pozabila na Ida Goldschmidta, ki je neoviran zadel za 1:0. Dve minuti kasneje je po slabo postavljeni obrambi s petmetrovke povišal Ronen Gros, v isti minuti so Izraelci nato izkoristili še igralca več, dodali še gol, zadela sta Gros in Tamir Frid, s čimer je bilo jasno, da bo po 4:0 pot do preobrata zelo težka.

Benjam in Popović in Jan Justin s petmetrovke po prekršku nad Jašo Kadivcem pa sta pred prvim odmorom znižala na -2. Kakšno bi bilo nadaljevanje, če bi Marko Blažič v začetku druge četrtine namesto vratnice zadel mrežo izraelskega gola, ostaja odprto vprašanje. Res pa je tudi, da so imeli najlepšo priložnost v drugem delu Izraelci, a je petmetrovko tik pred koncem zapravil Gros.

V drugi četrtini, pa tudi v tretji, je izraelska igra kar nekako razpadla, saj niso uspeli postaviti napada, Slovenci pa so bili izjemno neučinkoviti. Izrael je spet rešila vratnica po poskusu Vukašina Stefanovića, Gros in Frid pa sta dvakrat bolj iz polpriložnosti poskrbela za +3. Matic Rahne in Jaša Kadivec pa sta razliko spet popravila. "Samo vratnico" je v končnici zadel tudi Matej Nastran.

Foto: Tit Košir

V zadnjem delu je Izrael zaigral taktično odlično. Obramba je bila trdno postavljena, v napadu pa so gostje igrali sicer neatraktivno, zato pa potrpežljivo, saj je čas že postal njihov zaveznik. Številne slovenske akcije z igralcem več, varovanci Krištofa Štromajerja so igrali enostavno prepočasi, so žal ostale neizkoriščene. Sledila je kazen, ko je Goldschmidt povišal na 7:4. Hitro je odgovoril Martin Stele in 2:17 minute pred koncem znižal na 7:5.

V protinapadu se je takoj nato znašel še Aleksander Cerar, a zapravil žogo, sledil je izraelski protinapad in gol Gala Hainoviča za + 3, ki je tudi dokončno odločil obračun. Tik pred koncem je zadel še Gal Hainovich.