Slovenski selektor razkril karte za EP. V Split tudi Srb s slovenskim potnim listom.

Selektor slovenske reprezentance v vaterpolu, ki bo dolgem času nastopila na tako velikem tekmovanju, kot je evropsko prvenstvo, je priznal, kako je bila odločitev o tem, koga izbrati v ekipo, težka in da bi najraje vzel vse igralce, ki so bili na pripravah. A prostora je bilo le za petnajsterico.

"Žal mi je, da ne morem nobenega vzeti s sabo za nagrado. V prvi vrsti bi si to zaslužila Juš Vončina in Enej Potočnik, predvsem zaradi njunega pristopa, odnosa in prizadevnosti, kar je bilo vse na zelo visoko ravni. Na koncu je odtehtalo to, da sem se za potnike odločal po igralnih mestih. Predvsem tu mislim na centre, saj je to v vaterpolu ena najbolj pomembnih pozicij. Menim, da bi bila dva premalo, zato sem dodal Aljaža Troppana, ki je v enem mesecu dokazal, da nanj lahko resno računamo, sploh v primeru kakšnih poškodb ali bolezni. Kadivec je bil pred kratkim bolan, medtem ko ima Rahne še vedno nekaj težav z ramenom in v današnjem vaterpolu brez centra ne moreš igrati. Zato sem dodal Troppana. Če bi se priprav udeležil Matija Bernard Čanč, bi šel z nami," je pojasnil selektor Krištof Štromajer.

V Split tudi s Srbom s slovenskim potnim listom

Slovenska reprezentanca v vaterpolu je lani zaigrala prvič skupaj po osmih letih. Foto: Tit Košir Slovenska reprezentanca je tako mešanica nekaterih izkušenejših igralcev, v prvi vrsti sta tu Nastran in Puš, ki sta edina že igrala na evropskih prvenstvih, in cele vrste mlajših igralcev, ki so prihodnost slovenskega vaterpola. Med izbranci je tudi Vukašin Stefanović, vaterpolist Ljubljane Slovana, ki je v Slovenijo prišel letos iz Kruševca in bil najboljši strelec slovenske lige. V pogovoru za vaterpolo.info je sam izrazil željo, da bi zaigral za slovensko reprezentanco. Vodstvo Zveze vaterpolskih društev Slovenije vključno s Štromajerjem je po tej izjavi hitro reagiralo in v teh dneh je Stefanović postal lastnik slovenskega potnega lista.

"Če bi šli v Split le na dopust, bi vzeli same mlade igralce, tako pa dejansko gremo na zmago proti Izraelu. Ta morebitna zmaga bi nam pomenila zelo veliko, ampak tudi če to tekmo dobimo ali izgubimo, prvenstva še ne bo konec. Zato bo vsakdo, ki lahko doda kanček kakovosti, dobrodošel in tega sem se tudi držal pri izboru. Tako so recimo v tem trenutku od Potočnika na desni strani štirje igralci boljši od njega in da bi dodal še petega, ne bi bilo športno logično. Tako z njim, kot Vončino sem naredil zelo kakovosten sestanek in upam, da sta razumela, kaj sem želel povedati, kajti po prvenstvu se bodo iz reprezentance poslovili dva ali trije igralci, tako da sta v igri nadaljnjih deset, petnajst let."

Slovenija se bo na EP v Splitu v skupini D merila s Srbijo, Madžarsko in Izraelom. Foto: Aleksander Sokler

Pred nedeljskim odhodom v Split bodo slovenski vaterpolisti odšli še na zadnjo pripravljalno tekmo na Reko, nasprotnik bo Primorje, v petek pa jih čaka še PCR test.