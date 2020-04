Šestkratni olimpijski prvak končal kariero

Ahn, rojen v Južni Koreji, ki ima veliko uspeha v hitrostnem drsanju, je v pismu agenciji Ria Novosti sporočil, da ne bo več zmogel tekmovati še eno sezono.

"Najbolj trpijo kolena, ki me bolijo ves čas, a vrnile so se tudi druge poškodbe," je zapisal v pismu in dodal: "Postalo je vse težje in težje priti v formo, še težje jo je bilo zadržati, zato sem se odločil, da je čas za slovo od športa."

Ahn je največji zvezdnik hitrostnega drsanja. V prvem delu kariere, ko je zastopal Južno Korejo kot Ahn Hyun-soo, je na OI 2006 v Torinu osvojil tri zlate olimpijske kolajne (1000 m, 15000 m in štafeta 5000 m) ter eno bronasto na 500 m.

Na igrah v Vancouvru 2010 je manjkal zaradi poškodbe kolena, ki mu je preprečila, da bi nastopal v domačih kvalifikacijah za OI in se ni uvrstil v južnokorejsko reprezentanco. Ahn je bil tako razočaran zaradi odločitve južnokorejske zveze, da se je leta 2011 odločil prevzeti rusko državljanstvo.

To mu je dalo krila in nove tri zlate olimpijske kolajne v Sočiju 2014 na 500, 1000 m ter štafeti na 5000 m, poleg tega pa tudi topel odnos z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ahn je bil eden od obrazov OI v Sočiju.

Ahn ima tudi šest naslovov svetovnega prvaka, ki jih je osvajal od leta 2003 do 2014.

Po McLarnovem poročilu Svetovne protidopinške agencije Wade glede ruskega sistemskega dopinga je bil Ahn konec leta 2017, čeprav ni bil nikoli pozitiven, kot mnogi drugi ruski športniki izključen z OI 2018 v Pyeongchangu v domači Južni Koreji.

Ahn je bil nad svojo izključitvijo z OI 2018 zgrožen in jo je označil za "škandal brez primere", saj je ocenil, da ni konkretnega razloga za njegovo odsotnost v Pyeongchangu.

Odločitev o njegovem koncu kariere je za rusko agencijo tass danes potrdil tudi predsednik ruske zveze Aleksej Kravcov.

