Ruski drsalni zvezdnik Viktor Ahn končal kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestkratni olimpijski zmagovalec in zvezda ruskega hitrostnega drsanja, v Južni Koreji rojeni Viktor Ahn je končal kariero. Dvaintridesetletni športnik se umika iz soja luči, saj želi več časa preživeti z družino v domači Južni Koreji, je danes sporočila ruska drsalna zveza.

Viktor Ahn, ki velja za enega najboljših hitrostnih drsalcev na svetu, poleg petih olimpijskih naslovov ima v zbirki še dve bronasti kolajni, v Rusiji ne bo deloval niti kot trener. A sam ne izključuje možnosti, da bi kdaj prevzel tudi takšno vlogo.

V Južni Koreji rojeni Ahn je na olimpijskih igrah leta 2006 v Torinu za Korejo osvojil tri zlate kolajne in en bron, leta 2011 pa je prevzel rusko državljanstvo in je na OI v Sočiju 2014 s tremi zlatimi in enim bronastim odličjem ponovil uspeh iz Torina.

Zaradi ruskega dopinškega škandala po igrah v Sočiju je Mednarodni olimpijski komite (Mok) drsalcu preprečil nastop na domačih OI v Pjongčangu. Že takrat so se pojavile špekulacije, da Ahn kariere ne bo nadaljeval.