Šeglovi oba dvoboja s Fainovo

Mednarodni plavalni miting za pokal mesta Ljubljane je minil predvsem v znamenju slovenskih tekmovalk. V najbolj zanimivih disciplinah na 100 in 200 m prosto sta se udarili reprezentantki Fužinarja Janja Šegel in mariborskega Branika Katja Fain, obakrat pa je tesno slavila Šeglova.

Ravenska olimpijka je dopoldan na daljši razdalji z 2:03,99 slavila za tesnih in tudi srečnih osem stotink sekunde, popoldan na 100-metrski razdalji pa je s 57,11 tekmico ugnala za dobri dve desetinki. Janja Šegel je temu dodala še zmagi na 100 in 200 m hrbtno, Katja Fain pa je bila najboljša na 100 m delfin in 200 m mešano.

Olimpijka kranjske Zvezde Tjaša Vozel je bila najhitrejša na 100 in 200 m prsno, na 100-metrski razdalji pa se je predstavila tudi Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije, a bila ob drugem mestu diskvalificirana.

V moški konkurenci je bil Ravenčan Matija Može najboljši na 100 in 200 m prsno ter na 200 in 400 m mešano. Primož Šenica Pavletič (Ljubljana) se je veselil zmag na 100 in 200 m hrbtno.

Pred plavalci sta še tekmi v Kamniku in Kranju, sredi oktobra pa zaradi pandemije koronavirusa prestavljeno državno prvenstvo.