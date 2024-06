Janja Šegel za kolajno, v polfinalu še Boškan

Dobro formo je Korošica potrdila že na predtekmovanju in v štafeti 4 x 200 metrov prosto, kjer je v treh poskusih dosegla izid okrog 1:57,8, najhitreje 1:57,74. V polfinalu je bila z 1:57,65 najhitrejša Madžarka Minna Abraham pred prvo favoritinjo, Čehinjo Barboro Seemanovo, ki je z 1:57,81 prepričljivo slavila v drugi skupini.

"Verjamem, da se bom borila za kolajno. V vodi je trenutno močnejša Čehinja, bom pa skušala odplavati sproščeno in si ne ustvarjam pritiska," je večer pred finalom razmišljala 23-letna olimpijka z Raven na Koroškem.

Boškan za las ujel polfinale

Sašo Boškan bo nastopil v polfinalu. Foto: www.alesfevzer.com V četrtkovem popoldanskem programu se ji je pridružil Sašo Boškan, ki je z 1:48,74 ujel zadnje mesto, ki vodi v polfinale, popoldan pa bo to skušal izboljšati. Dopoldne ga je "pobralo" na zadnjih 50 metrih, saj je imel četrti vmesni čas med vsemi 62 prijavljenimi tekmovalci na 150 metrih. Z 1:45,44 je od konkurence močno odstopal romunski šampion David Popovici.

"Prvi cilj je izpolnjen, a način plavanja očitno ni bil najboljši. Videti je, da sem na prvi polovici prehitro začel, in zadnjih 50 metrov je bil res boj, bolečina je bila huda. Imel sem več sreče kot pameti. Popoldne želim ta izid popraviti, tudi osebni rekord, kam pa me bo to pripeljalo, bomo videli," je po tekmi povedal 21-letni Triglavan.

Nastopili so še Primož Šenica Pavletič, Arne Štular Furlan in Jaka Pušnik ter osvojili mesta 46, 48 in 51.

Sekutijeva ni bila zadovoljna z nastopom

Priložnost za polfinale je imela tudi Ravenčanka Hana Sekuti na 100 metrov delfin, ki pa je z 1:01,96 kar za 1,6 sekunde zaostala za lastnim osebnim rekordom, ki ga je dosegla lani v istem bazenu na mladinskem evropskem prvenstvu. "Res nisem zadovoljna," je bila kratka koroška najstnica, ki je v letu 2024 doživela krst v članski reprezentanci. Zasedla je 25. mesto.

Zadnji med Slovenci je bil na vrsti Anže Ferš Eržen in na 50 metrov hrbtno zasedel 34. mesto. "Danes je bilo lepo. Kratka razdalja in brez pritiska. Glavni je nastop na 200 metrov mešano, tekmoval sem le zato, da ohranim ritem, saj bi bil sicer tri dni brez nastopa."