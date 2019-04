Rusinja je Sloveniji priskrbela zgodovinski uspeh

Vedenejeva, ki bo letos dopolnila 25 let in je lani domovino Rusijo zamenjala za Slovenijo z željo, da bi se uvrstila na olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, je prvi svetovni pokal letos v Pesaru končala na 15. mestu in brez finalov. Tokrat pa je uspešno nastopila že v kvalifikacijskem mnogoboju, kjer je zasedla sedmo mesto med 38 tekmovalkami - na minulem svetovnem pokalu v Sofiji jih je nastopilo 66, na uvodnem v Pesaru pa 72 -, ter se uvrstila v kar tri finalne nastope: z žogo, s kiji in trakom.

V današnjih finalih je bila najuspešnejša s trakom (18,150 točke), kjer je zasedla tretje mesto, kar so prve stopničke zanjo in tudi za Slovenijo v zgodovini te ravni tekmovanja, s kiji (19,400) je bila četrta, z žogo (17,150) pa sedma.

Prvo ime tekmovanja je bila Rusinja Aleksandra Soldatova, prepričljivo najboljša že v kvalifikacijskem mnogoboju, nato pa je zmagala še v finalih z obročem, žogo in s kiji, le pri traku so jo večje napake stale stopničk.

Hvaležna, da je dobila priložnost

"Moja forma se iz tedna v teden izboljšuje, z nastopi v kvalifikacijah sem zadovoljna, saj mi je uspelo odpraviti drobne napake s prejšnjih tekmovanj. Ker treningi in celotna priprava potekajo po načrtu, si želim, da mi do glavnih tekem sezone uspe doseči cilje, ki sem si jih zastavila," je dejala Vedenejeva in danes po finalih dodala: "Čeprav imam že dolgo tekmovalno kariero, so to zame nove izkušnje in novi občutki. Hvaležna sem, da sem dobila priložnost, da lahko zastopam Slovenijo na tako velikih tekmovanjih. Zavedam se pomembnosti današnjega odličja, je prva medalja za Slovenijo na tako velikem tekmovanju in prav tako prva zame. Hvaležna sem vsem v moji rodni domovini, ki so me podpirali, in vsem, ki me podpirajo sedaj, še posebej pa trenerki Jeleni Drožanovi in matičnemu klubu."

Slovenijo je med članicami ob Vedenejevi zastopala še mlada Ivona Vukičević, ki je tekmovanje končala na 35. mestu med 38 tekmovalkami.

V Uzbekistanu so se pomerile tudi skupinske sestave, nastopilo jih je zgolj šest, a tokrat brez slovenske udeležbe.

Sezona svetovnega pokala se bo za ritmičarke nadaljevala prihodnji konec tedna v Bakuju, ko bo po Pesaru, Sofiji in Taškentu na sporedu še četrti svetovni pokal v nizu.