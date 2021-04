Rus Jan Nepomnjaščij povedel v domačem Jekatarinburgu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rus Jan Nepomnjaščij je povedel po 8. krogu na šahovskem turnirju za izzivalca svetovnega prvaka Magnusa Carlsena, ki se po letu in mesecu dni premora nadaljuje v Jekatarinburgu. Nepomnjaščij je na turnirju osmerice v Rusiji z belimi figurami remiziral z Anishem Girijem iz Nizozemske.

Američan Fabiano Caruana je premagal Francoza Maxima Vachierja Lagrava, ki je z Nepomnjaščijem doslej vodil. Točko sta si razdelila tudi v kitajskem obračunu Wang Hao in Ding Liren. Najdlje sta bila za šahovnico Rusa Kiril Aleksenko in Aleksander Griščuk, prvi je slavil ob prednosti začetne poteze.

Caruana je drugi s 4,5 točke, kolikor jih ima tudi Vachier Lagrave na četrtem mestu, s po štirimi točkami na naslednjih mestih sledita Anish in Hao, pol manj jih imata Aleksenko in Griščuk na šestem in sedmem mestu, zadnji je Liren s tremi točkami.

Turnir se je začel 17. marca lani, preden ga je 26. marca Mednarodna šahovska zveza (Fide) kot zadnjega izmed večjih svetovnih tekmovanj prekinila zaradi izbruha pandemije novega koronavirusa. Izzivalec Norvežana Carlsena bo znan 28. aprila.

Preberite še: