Pred kvalifikacijami za OI še na EP

Tako kot na igrah bo tudi na prvenstvu, ki bi sicer moralo biti na sporedu že lani, ekipa standardna, njen kapetan bo, najbrž zadnjič, saj je pred časom prevzel selektorsko mesto belgijske reprezentance, Bojan Tokić, v njej pa so še Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar, sicer sin predsednika zveze Marjana Hribarja, ki je tudi s predstavitvijo reprezentance napovedal, da se stanje v njej tako v organizacijskem kot finančnem smislu nekoliko izboljšuje.

Seveda imajo veliko zaslug igralci, ki so v vseh konkurencah na večjih tekmovanjih skupno osvojili že 26 kolajn, kar jih po trditvah predsednika Hribarja med športi, s katerimi se ukvarja več kot deset držav, v samostojni Sloveniji uvršča na drugo mesto, več so jih osvojili le judoisti.

Po tihem pričakujejo kolajno Jorgića

Hribar je prepričan, da se bo ta številka še povečala, če je verjeti optimističnim napovedim selektorke Andreje Ojsteršek Urh, se lahko to zgodi že v Varšavi. "Vedno imam visoke cilje. Verjamem, da lahko kolajno osvojimo že zdaj," pravi Hrastničanka, ki zaupa vsem fantom, a če se govori o kolajni, ima pri tem bržčas v glavi sokrajana Jorgića.

Slednji korak za korakom napreduje, v članski konkurenci - na mladinskih tekmovanjih je odličja že zbiral -, je prvič na ravni, da se lahko spogleduje s kolajno. To je dokazal tudi lani, ko se je na turnirju najboljših igralcev Evrope uvrstil na drugo mesto.

"Seveda razmišljam o najvišjih uvrstitvah. Upam, da bom kolajno kdaj osvojil, prvo priložnost imam zdaj. Epidemija novega koronavirusa me ni ovirala, ves čas sem imel možnost treninga, mogoče je bilo za nekoliko slabši začetek letošnje sezone krivo le dejstvo, da rad igram pred gledalci, ki pa jih ni bilo. A zdaj sem se tudi na to navadil, zadnji rezultati in igre kažejo, da sem v dobri formi in upam na najboljše," je na novinarski konferenci povedal Jorgić.

Ker je do prvenstva še nekaj časa - Slovenci se bodo do njega s Tokićevimi Belgijci pripravljali v Opatiji, Jorgić še ne ve, kateri nosilec bo v Varšavi in kateri igralci mu bodo stali nasproti.

"Zaenkrat sem preštudiral le lestvico, po kateri se določajo nosilci. Če sem prav izračunal in če nihče ne bo odpovedal nastopa, bom deveti nosilec, kar nosi malo razočaranja, saj mi je malo zmanjkalo, da bi bil med prvimi osmimi. Toda vse najboljše sem že premagal, tako da lahko tudi po težji poti pridem visoko. Ne morem reči, da mi kdo ne ustreza, še najraje bi se izognil klubskemu kolegu Nemcu Patricku Franziski," je optimistično razpoložen Jorgić, nekdaj prvi mladinec sveta.

Bojan Tokić lovi četrto kolajno

Tudi Tokić, ki ima na posamičnih prvenstvih že tri kolajne, eno med posamezniki in dve med dvojicami, upa, da še ni rekel zadnje besede. Kljub zrelim letom je prepričan, da lahko premaga vsakogar, težava bi lahko bila le konstantnost.

"Pred finalom nemškega prvenstva, v katerem je igral Jorgić, smo z belgijsko reprezentanco proti njim odigrali prijateljsko tekmo. Premagali smo jih, jaz pa sem bil boljši od Franziske, 15. igralca sveta. To me navdaja z optimizmom," je povedal Novogoričan, ki kljub temu, da je velik ljubitelj olimpijskih iger, noče delati razlike o pomembnosti iger in evropskega prvenstva: "Tekmovanje je tekmovanje. Res je, da so igre edina možnost, da se pojavimo na televiziji in se predstavimo širši javnosti, še zdaleč pa to ne pomeni, da gremo v Varšavo le na priprave za Tokio. Tudi na Poljsko odhajamo zmagovati."

V senci fantov bodo na prvenstvu nastopila tudi dekleta. Selektorka Vesna Ojsteršek je med potnike za Varšavo izbrala Katarino Stražar, Ano Tofant in Laro Opeko. Dekleta, ki računajo na dobre igre in čim več zmag, se bodo na prvenstvo pripravljale na Otočcu.