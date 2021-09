Pred Jorgićem nov velik izziv

Mladi, 23-letni Hrastničan, ki je rojstni dan praznoval na olimpijskih igrah v Tokiu, nemškega državnega prvenstva s Saarbrücknom ni začel tako, kot si je želel. V soboto je v derbiju kroga doma izgubil proti Borussii Düsseldorf, ki je aktualni nemški in evropski prvak, po gladki zmagi nad Kristianom Karlssonom pa je Jorgić v četrtem dvoboju, s katerim bi Saarbrücken lahko slavil s 3:1, v petem nizu izgubil proti Antonu Källbergu.

"Za zdaj sem v ligi v osmih tekmah štirikrat zmagal, kar je manj, kot sem načrtoval. Moja igra ni najboljša, tudi moje počutje ni najboljše in očitno so mi olimpijske igre pobrale nekaj energije, tako da bom potreboval še nekaj več časa, da se vrnem v vrhunsko formo. Ampak ne glede na to v Grčijo odhajam z željo, da bi najmanj ponovil lanski uspeh. Zavedam se, da sem ob dobri igri sposoben premagati vsakogar in da nikomur, ki bo igral z mano, ne bo lahko. Čeprav na Top 16 letos ne bo Tima Bolla in Dimitrija Ovčarova, ne bo pot do visoke uvrstitve nič lažja, kajti tu bo preostalih 16 najboljših igralcev z evropske lestvice, kar pomeni, da bo šlo za turnir na resnično visoki ravni," je pred začetkom turnirja v Solunu dejal Jorgić.

Takoj po turnirju v Grčiji bo odpotoval v Doho. Foto: Guliverimage

Takoj po Grčiji v Doho

Takoj po Grčiji ga čaka pot v Doho, kjer bo z Denijem Kožulom nastopil na WTT Star Contenderju, na njem bosta igrali tudi Ana Tofant in Katarina Stražar, že konec meseca pa bo slovenska izbrana vrsta igrala na ekipnem evropskem prvenstvu v Romuniji.

V Solunu bodo igrali: Mathias Falck (Švedska), Liam Pitchford (Anglija), Patrick Franziska (Nemčija), Simon Gauzy (Francija), Marcos Freitas (Portugalska), Darko Jorgić (Slovenija), Robert Gardos (Avstrija), Kristian Karlsson (Švedska), Jonathan Groth (Danska), Tomislav Pucar (Hrvaška), Yang Wang (Slovaška), Ruwen Filus (Nemčija), Emanuel Lebesson (Francija), Daniel Habesohn (Avstrija), Andrej Gačina (Hrvaška) in Panagiotis Gionis (Grčija).

