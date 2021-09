V Romuniji z domačini, Luksemburžani in Finci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V romunskem Cluju bo od 28. septembra do 3. oktobra potekalo ekipno evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Slovenija bo med tistimi državami, ki bodo nastopile v obeh konkurencah. V moški bo prvič po dolgih letih igrala brez Bojana Tokića, za napredovanje v četrtfinale pa bo njen glavni tekmec domačin EP.

V skupini H sta še reprezentanci Luksemburga in Finske. Slovenska ženska izbrana vrsta bo igrala v skupini D proti Ukrajini in Češki.

Izbranci Andreje Ojsteršek Urh, evropski podprvaki iz leta 2017, ko je bilo EP v Luksemburgu, predlani v Nantesu so v četrtfinalu morali priznati premoč poznejšim prvakom Nemcem, bodo imeli najtežjega tekmeca v predtekmovalni skupini v domači reprezentanci. Njihov najboljši igralec na svetovni lestvici je Ovidiu Ionescu, ki je trenutno na 55. mestu, na 89. mestu je Cristian Pletea, 128. je Hunor Szocs in 152. Rares Sipos.

"Brez Tokića bo težje"

"Dejstvo je, da bo Romunija na papirju naš najtežji nasprotnik. Vse skupaj bo še toliko težje, ker bomo igrali brez Bojana Tokića, tako da bodo naši mladi igralci nase prevzeti večje breme. Seveda pa ne smemo pozabiti na Luksemburg, ki je z Luko Mladenovićem in Ericom Glodom lahko tudi nevaren, pa tudi na Finske z Benedekom Olahom ne smemo podcenjevati. Do prvenstva bomo skušali čim več trenirati v Saarbrücknu, kjer se nam bo pridružil tudi Tilen Cvetko. Pred odhodom v Cluj pa bodo Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar nastopili še na turnirju v Dohi,"je žreb komentirala Andreja Ojsteršek Urh, selektorica moške reprezentance. Ta je je bila letos tudi med udeleženci ekipnega dela tekmovanja na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer se je z uvrstitvijo v četrtfinale najbolj izkazal Jorgić, trenutno 25. igralec svetovne lestvice.

Selektorica reprezentance bo tokrat pogrešala Bojana Tokića. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za dekleta uspeh že uvrstitev

"Že z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo smo svoj osnovni cilj dosegli, vendar to ne pomeni, da bomo v Romuniji le v vlogi opazovalk. Realno gledano bomo sicer težko prišle do kakšne zmage, kajti Ukrajinke z Margerito Pesocko in dvema 'lovkama' ter Čehinje bo težko premagati. Uspeh bo že vsaka posamična zmaga," pa je žreb na EP komentirala Vesna Ojsteršek.

Dolga leta najboljši slovenski namiznoteniški reprezentant Bojan Tokić, ki je v Tokiu nastopil že na svojih četrtih OI, bo na letošnjem ekipnem EP v popolnoma novi vlogi, saj je že spomladi prevzel belgijsko moško reprezentanco. S svojimi izbranci bo v Cluju igral v skupini B, v kateri bosta še Švedska in Grčija.