Tudi izbranke Vesne Ojsteršek bodo nastopile v Cluju

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca je Beogradu, v kvalifikacijah za uvrstitev na ekipno evropsko prvenstvo, v skupini B osvojila prvo mesto in bo od 28. septembra do 3. oktobra igrala v romunskem Cluju. V svoji zadnji tekmi so po včerajšnjih zmagah nad Ferskimi otoki in Estonijo, obakrat s 3:0, za prvo mesto v skupini potrebovale le en osvojen dvoboj, zato poraz proti Walesu z 2:3 zanje ni bil usoden. Po enkrat sta zmagali Katarina Stražar in Lara Opeka.