Policija išče dva igralca ameriškega nogometa zaradi oboroženega ropa

Po poročanju očividcev sta omenjena igralca rop s polavtomatskim orožjem izvedla v sredo v zgodnjih jutranjih urah na neki zabavi v Miramarju, na katero sta bila povabljena. Večino časa sta preživela pred TV zaslonom in igrala video igrice. V določenem trenutku je na zabavi prišlo do prepira, Baker je potegnil orožje in skupaj sta gostom odvzela vredne predmete.

(1/2) A warrant to arrest has been issued for Deandre Baker, of the @Giants (four counts of Armed Robbery with a Firearm and four counts of Aggravated Assault with a Firearm.) Quinton Dunbar of the @Seahawks also has a warrant to arrest for four counts of Armed Robbery with a pic.twitter.com/vDDWMjYDaO