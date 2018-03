Pod taktirko trikratnega olimpijca z dobro popotnico v Rusijo

Andreja Leški in Kaja Kajzer

Andreja Leški (na levi strani v belem kimonu) in Kaja Kajzer sta obetavni judoistki judo kluba Bežigrad, kjer je novembra lani mesto prvega trenerja prevzel trikratni udeleženec olimpijskih iger Rok Drakšič. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Po zadnjih tekmah sem dobila nov zagon in moči, tako da sem zelo optimistična. Vem, česa sem sposobna in kaj si želim," o nadaljevanju sezone razmišlja Andreja Leški. Šest let je že članica Judo kluba Bežigrad, kjer je novembra lani trenersko taktirko prevzel izkušeni judoist Rok Drakšič, ki se je v ljubljanski klub preselil iz Sankakuja na Lopati pri Celju.

Adrian Gomboc: Čas bo pokazal, kam spadam

Ta konec tedna bo skušala svojo odlično pripravljenost unovčiti na tekmi za grand slam v Rusiji. Slovenske barve bodo tam branili trije Slovenci, poleg Leškijeve še Adrian Gomboc in Kajzerjeva. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Leškijeva, ki bo ta konec tedna ena od treh Slovencev na tekmovanju grand slam v Ekaterinburgu v Rusiji (nastopila bosta še Adrian Gomboc v kategoriji do 66 kilogramov in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kilogramov), je prepričana, da se 15 let, ki jih posveča in vlaga v ta šport, končno obrestuje.

21-letna Koprčanka v svoji kategoriji na svetovni lestvici trenutno zaseda 6. mesto, prva pa je še vedno Tina Trstenjak, aktualna olimpijska prvakinja.

Da je Andreja na pravi poti, je dokazala že konec februarja v uvodu sezone z zmago na tekmi za grand slam v Düsseldorfu, pripravljenost pa potrdila tudi prejšnji konec tedna z zmago na veliki nagradi (grand prix) Agadirja.

Leškijeva je študentka ekonomske fakultete. Pred tem je študirala matematiko, a se ji smer študija časovno s treningi ni izšla. "Študij gre zaradi moje odsotnosti bolj počasi, a je nekaj, kar bi rada spravila pod streho," pravi judoistka, ki na področju psihične priprave sodeluje s športno psihologinjo. "Pred leti smo delali skupinsko, zdaj dve leti delam individualno, kar mi to zelo ustreza. Če ne drugo, razmišljaš in na glas govoriš o stvareh, ki te bremenijo. Pri tem se res veliko naučiš o sebi in o tem, kako se odzvati na določene situacije. Zelo sem zadovoljna."

18-letna Kaja Kajzer si v Rusiji želi medalje, na prihajajočem evropskem prvenstvu, ki bo konec aprila v Tel Aviviu, pa čim več dobrih borb. Foto: Urban Urbanc/Sportida

S svojim razvojem je lahko zadovoljna tudi 18-letna Kaja Kajzer, prav tako članica Judo kluba Bežigrad, ki je na zadnji tekmi v Agadirju v kategoriji do 57 kilogramov osvojila 2. mesto.

Pravi, da bi bila na naslednji tekmi v Rusiji ta konec tedna vesela medalje, na evropskem prvenstvu, ki ga bo konec aprila gostil Tel Aviv, pa si želi čim več dobrih borb.

Opaža, da se je s prihodom Drakšiča v bežigrajski klub spremenilo marsikaj. "Na treningu imamo več sparingov, treningi so bolj naporni, več delamo za moč. Rok nas motivira, ima tudi motivacijske govore, ki veliko pomenijo, še posebej zato, ker je še do pred kratkim tudi sam tekmoval oz. še vedno tekmuje."

Kaja je dijakinja 3. letnika športne gimnazije v Šiški. "Veliko sem odsotna, a skušam to nadoknaditi z delom. Moram biti pridna, tudi na pripravah v prostem času prepisujem šolsko snov. Organiziram se tako, da mi uspe tudi to."

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Njene ambicije sežejo najmanj do Tokia. "Moja največja želja je uvrstitev na olimpijske igre in tam dober rezultat, a do tja me čaka še veliko manjših stopničk," se zaveda obetavna tekmovalka.

Na tekmovanju za serijo Grand Slam v Ekaterinburgu se bo pomerilo 262 judoistov iz 34 držav sveta. Med njimi bo tudi tričlanska zasedba iz Slovenije: Adrian Gomboc v kategoriji do 66 kilogramov, Kaja Kajzer (do 57 kg) in Andreja Leški (do 63 kg).