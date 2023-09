Po več kot treh letih se Severna Koreja vrača

Na prvo tekmovanje po pandemiji so športniki iz Severne Koreje sicer odpotovali avgusta letos, ko so v tekvondoju nastopili v Kazahstanu.

Foto: Guliverimage

Severna Koreja se bo po več kot treh letih izolacije vrnila na športna tekmovanja. Na azijske igre, ki bodo potekale od 23. septembra do 8. oktobra v kitajskem mestu Hangzhou, bo poslala 190-člansko reprezentanco, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Severnokorejci bodo med drugim nastopili v atletiki, dviganju uteži, košarki, nogometu in boksu.

Severna Koreja se je zaprla zaradi pandemije bolezni covid-19 v začetku leta 2020 in je naslednje leto izpustila tudi olimpijske igre v Tokiu. Zaradi te odločitve ji je Mednarodni olimpijski komite prepovedal udeležbo na zimskih OI lani na Kitajskem.

Na prvo tekmovanje po pandemiji so športniki iz Severne Koreje sicer odpotovali avgusta letos, ko so v tekvondoju nastopili v Kazahstanu. Mesec dni prej so bili prijavljeni tudi za turnir v dviganju uteži na Kubi, a tja niso odšli. Prav dviganje uteži je njihova najmočnejša panoga na olimpijskih igrah, od 55 medalj so jih 18 osvojili v tem športu, deset pa v rokoborbi.