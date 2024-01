Po kratkih programih konec slovenskih nastopov v Kaunasu

Za najboljšo Belgijko sta se uvrstili njena rojakinja Nina Pinzarrone (69,70) in Gruzijka Anastazija Gunamova (68,96).

Prosti program najboljših 24 umetnostnih drsalk po kratkem programu bo na sporedu v soboto.

V sredo je nastopil leto David Sedej. Osemnajstletni Ljubljančan je v kratkem programu zasedel zadnje, 32. mesto, ter tako zaostal za svojim dosežkom z lanskega evropskega prvenstva na Finskem, kjer je zasedel 29. mesto.

Za Sedeja je bil to drugi nastop na prvenstvih stare celine. Prvi dan tekmovanja v Kaunasu je pri moških sodnike najbolj prepričal branilec naslova Francoz Adam Siao Him Fa (94,13) pred Švicarjem Lukasom Britschgijem (91,17), v parih pa sta navdušila Anastazija Metelkina in Luka Berulava iz Gruzije, ki prvič tekmujeta v članski konkurenci. Z oceno 71,30 vodita pred nemškim parom Minerva Fabienne Hase in Nikita Volodin (69,63).

