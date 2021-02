Po dolgi in težki bolezni se je poslovil olimpijec Đuro Savinović

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponoči je po dolgi in težki bolezni v 71. letu starosti v Dubrovniku umrl eden najboljših vaterpolistov Juga, nekdanji reprezentant in olimpijec Đuro Savinović, poročajo hrvaški mediji. Kot poroča tudi dulist.hr, je Savinović že leta 1965 zaigral za prvo ekipo Juga, kjer je ostal vse do konca kariere, leta 1980 je osvojil naslov evropskega prvaka.