Po dnevu preobratov zmaga Britancem, Ceeref drugi, Nika zadnja

Če bi se dan zaključil po dveh, namesto treh plovih, bi se zmage veselili v taboru slovenskega Ceerefa, ki je po sobotnem skupnem drugem mestu z dobrim jadranjem v prvih dveh današnjih plovih prevzel vodstvo, so sporočili organizatorji. Na koncu pa je zmaga pripadla britanski ekipi.

"Žal, prišli smo v primež, želeli smo ven, dobili kazen ... Se zgodi. Zmaga na tej regati je bil eden od ciljev sezone, nismo ga izpolnili, ampak mislim, da je tudi drugo mesto velik uspeh, glede na to, da so bile štiri barke znotraj dveh točk. Smo zadovoljni, a zmaga bi bila slajša," je tekmo pokomentiral Igor Lah.

NEWS: COME FROM BEHIND VICTORY FOR TEAM AQUA

It all came down to the final top mark rounding of the final race at the RC44 Portorož Cup: Team CEEREF of local host Igor Lah picked up a penalty and completing a mandatory turn dropped her to last place. 👉 https://t.co/Y7Y7YpLGxX pic.twitter.com/hB6Q5IN5tU