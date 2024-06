Slovenski plezalki sta bili izvrstni že v polfinalu, ko je bila Janja Garnbret prva, Jennifer Eucharia Buckley pa tretja. Na 13. mestu pa je končala tretja slovenska polfinalistka Katja Debevec. V finalu je za najboljšima Slovenkama na tretjem mestu končala Anastasia Sanders iz ZDA, četrta je bila Japonka Mao Nakamura, peta pa Avstrijka Jessica Pilz.

Jennifer Buckley je bila lani srebrna na mladinskem svetovnem prvenstvu. Foto: IFSC Petindvajsetletna Garnbretova, ki po slabih dveh mesecih in pol znova nastopa na tekmah svetovnega pokala, je v sredo zasedla peto mesto v kvalifikacijah. Katja Debevec je bila sedma, debitantka na tekmah svetovnega pokala, 17-letna Jennifer Buckley, pa 11. Slednja je lani osvojila srebro na mladinskem svetovnem prvenstvu. Hči Slovenke in Irca, ki živi v Švici, se tako z velikimi koraki zdaj prebija tudi v vrh svetovnega pokala.

"Zelo sem vesela, da mi je uspelo zmagati, lepa popotnica je to za olimpijske igre v Parizu. Polfinalni nastop je bil težji od finalnega, kjer pa sem ostala zbrana do konca. Mlade tekmice prihajajo, sama nisem najmlajša, a se bom borila, da jih bom premagovala tudi v prihodnje," je povedala Garnbretova, olimpijska zmagovalka iz Tokia 2021.

V polfinalu je imela nekaj težav in ni osvojila vseh vrhov, v finalu pa je začela suvereno in zelo hitro osvojila prvega. Nato se je zahtevnost stopnjevala, a ji je uspelo še trikrat priti do konca. Ko ji je to uspelo zadnjič, je po nekaj padcih in novih začetkih po prijemu zadnjega balvana finala od sreče na steni tudi potočila nekaj solz sreče.

Prišla je po izkušnje, zaostala pa le za Garnbretovo

Izjemno je nastopila Buckleyjeva in navdušila poznavalce športnega plezanja. V finalu je osvojila tri vrhove in le na zadnjem klonila. Čeprav je tedaj zagotovo vedela, da je na zmagovalnem odru, pa je odšla s tekmovališča z dokaj jeznim izrazom na obrazu. Kljub temu je dosegla daleč največji uspeh v karieri, ki pa se je na članski ravni zanjo komaj začela. Na odru za zmagovalke je s širokim nasmehom sprejela srebrnokolajno ob boku Janje Garnbret.

"Zelo zabavno je bilo nastopiti na prvi članski tekmi. Prišla sem nabirati izkušnje, na koncu se ni moglo zame končati bolje, kot se je. Biti z Janjo v finalu in z njo še na zmagovalnem odru je izjemno. Odkar plezam jo vidim kot mentorico in vzornico," pa je povedala Buckleyjeva.

Med plezalci sta se na balvanih v polfinale uvrstila Gregor Vezonik in Anže Peharc, v kvalifikacijah sta končala na devetem in 13. mestu. Ti tekmovanje nadaljujejo v petek najprej s polfinalom (13.00) in nato še finalom (19.30).

V soboto in nedeljo bo na vrsti še težavnost.