Pleše deveti na prvenstvu Oceanije

Currie je najbližjega zasledovalca Španca Javierja Gomeza Noyo po 3,9 kilometra plavanja, 180 kilometrih kolesarjenja in 42 kilometrih teka premagal za eno minuto in 40 sekund. Do tretjega mesta je prišel še en Avstralec Terenzo Bozzone, ki je bil od Currieja počasnejši pet minut in osem sekund. Pleše je zaostal 23:36 minute.

"Plavalni del je bil slab. Neoprenska obleka in 25 stopinj Celzija, morska bolezen. Ne vem, kaj je šlo narobe, bil sem tik pred tem, da odstopim, komaj sem plaval. Kolesarski del je bil dober, ves čas sem vozil sam. Želel sem si, da bi bil v vlaku pred mano z 20 kolesarji. Tekel sem solidno, sploh na začetku, potem me je začelo zmanjkovati. Vesel sem s prikazanim, dal sem vse od sebe," je po tekmi povedal Velenjčan.