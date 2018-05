Plavalci ob premieri navdušili v balkanski konkurenci

V posebnem seštevku finalnih uvrstitev so se v konkurenci 12 držav zmage po točkah veselili Romuni pred Slovenci, ki so prepričali predvsem v ženski konkurenci.

"Tekma je za mlade plavalce več kot dobrodošla pred mladinskim evropskim prvenstvom. Posebej za vse tiste, ki so bili prvič na veliki tekmi, saj so imeli priložnost, da premagujejo in se spopadajo s tremo, ki jo prinese velika tekma," je prvi "plavalni balkanski nastop" ocenil selektor Gorazd Podržavnik. Dodal je, da so imeli najboljši slovenski mladinci podobno tekmo teden dni pred tem v Lignanu, kjer je bila konkurenca še ostrejša, za vse preostale pa je novost v koledarju PZS zadetek v polno.

Le malo je Sloveniji zmanjkalo tudi do ekipne zmage. "To niti ni bil naš cilj, saj smo pripeljali le tiste plavalce z doseženo normo, ki je bila ostra, in morda velja razmišljati o tem, da ekipo v prihodnje še malo razširimo in osvojimo še tistih nekaj točk, ki so nam zmanjkale do prvega mesta," še meni selektor.

Mariborčanka Katja Fain je zmagala na 200 in 400 metrov prosto. Foto: Vid Ponikvar

Na tej ravni bi bila za večino slovenskih plavalcev zanimiva tudi tekma v članski konkurenci, a po Podržavnikovem mnenju je vsaj trenutno izvedba take tekme nerealna. "S strokovnega vidika bi bila dobrodošla, s stroškovnega pa je prevelik zalogaj, da bi tja vozili razširjeno ekipo. Za člane so nekaj podobnega sredozemske igre, ki so resda na sporedu vsaka štiri leta. Težko pa je vsako leto zbrati najboljše, saj trenirajo po individualnih programih, veliko je tudi študentov v ZDA, a seveda velja dolgoročno razmišljati tudi o članski različici balkanskega prvenstva."

Nove mladinske balkanske rekorde so ob zmagah v Sarajevu dosegli Mariborčanka Katja Fain na 200 in 400 metrov prosto, Triglavanka Tina Čelik na 100 metrov prsno ter ženski štafeti na 4 x 100 metrov mešano in 4 x 200 metrov prosto.



Na najvišjo stopničko zmagovalnega odra pa so se zavihtele še mladinke na 4 x 100 metrov prosto, Ravenčana Sara Račnik na 800 metrov prosto in Matija Može na 200 metrov prsno, Matic Kosirnik iz kranjske Zvezde na 50 metrov prsno in Čelikova tudi v drugi disciplini na 50 metrov prsno.

Pred plavalci je krajši premor oziroma priprave na največja tekmovanja. Prvi pravi miting za najboljše bodo junijske sredozemske igre v Španiji, mladince nato v začetku julija čaka mladinsko prvenstvo Evrope v Helsinkih, člane pa v začetku avgusta evropsko prvenstvo v Glasgowu.