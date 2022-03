Pia Babnik začela sezono 2022 s 35. mestom v Džedi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada Ljubljančanka, ki je lani v skupnem seštevku serije evropskih turnirjev LET (Ladies European Tour) zasedla drugo mesto, je dve od štirih rund odigrala pod parom igrišča (71 udarcev, 70), slabši uvodni dan (79) ter pet izgubljenih udarcev na zadnjih devetih luknjah četrtega dne turnirja (74) pa so jo stali višje uvrstitve. V Džedi, kjer je lani slavila eno od dveh zmag na evropski turneji, je zaslužila dobrih 7000 evrov.

Turnir in glavno nagrado 135.000 evrov je osvojila 26-letna Angležinja Georgia Hall, ki je za pet udarcev prehitela Čehinjo Kristino Napoleaovo, za katero je bil to šele drugi turnir na evropski seriji, in Švedinjo Johanno Gustavsson (obe -6).

Druga Slovenka na lestvici Rolex, 25-letna Ana Belac iz Portoroža (284.), bo letos večinoma nastopala na elitni turneji LPGA v ZDA. Konec januarja in v začetku februarja se je udeležila dveh preizkušenj na Floridi in na obeh za las zgrešila uvrstitev v rez.

Tretja Slovenka med profesionalnimi igralkami 27-letna Katja Pogačar (786.) si letos ni izborila pravice nastopa na evropski turneji, kar pomeni, da si bo morala pot nazaj k najboljšim evropskim golfistkam tlakovati na turnirjih serije nižjega ranga.