Pia Babnik brez zmage, a si je zagotovila mesto v prestižni seriji

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju v Rijadu zasedla tretje mesto in si s tem zagotovila pravico nastopa na turnirjih evropske serije v letu 2025.

Dvajsetletna Ljubljančanka je bila po dveh dneh tekmovanja v Savdski Arabiji v položaju za zmago, saj je vodila tri udarce pred najbližjo zasledovalko, vendar je zadnjih 18 lukenj odigrala s 73 udarci in tako zdrsnila na tretje mesto.

Babnik v uvodnih 36 luknjah ni izgubila niti udarca. Z dvema rezultatom 65 oziroma 14 birdieji je bila na turnirju Aramco z nagradnim skladom milijon dolarjev (919.000 evrov) na dobri poti do tretje zmage na turneji Ladies European Tour (Let). Danes je naredila zgolj enega birdieja in dva boogieja.

Slavila je Angležinja Charley Hull (65, 67, 66), druga pa je bila Danka Nicole Broch Estrup (69, 65, 67).

