Oven, Novakova, Hočevarjeva in Cof državni prvaki v klasičnem spustu

DP v spustu

Znani so državni prvaki v klasičnem spustu na divjih vodah, ki so se za naslove pomerili na brzicah Save Dolinke. Simon Oven je postal državni prvak med kajakaši, med kajakašicami Ajda Novak, med kanuisti Blaž Cof, ki je sicer moral priznati premoč Hrvatu Emilu Milihramu, med kanuistkami pa je bila najhitrejša Eva Alina Hočevar.

Po državnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah na Kolpi pred dvema tednoma so se slovenski spustaši za naslove prvakov tokrat pomerili še v klasičnem spustu. Preizkušnja na Savi Dolinki je bila tudi druga izbirna tekma za sestavo reprezentance ter štela za točke ICF.

V konkurenci dvojcev sta bila na startu dva čolna. Med moškimi sta se na progo podala Luka Žganjar in Peter Žnidaršič, med ženskami pa Lea Novak in Eva Alina Hočevar.

V konkurenci kajakašev do 23 let se je zmage veselil Anže Urankar, Vid Oštrbenk pa je bil najboljši v mladinski konkurenci.

V ženski konkurenci mlajših članic in mladink je bila najboljša Lea Novak, med kanuisti do 23 let in mladinci pa je s progo najhitreje opravil Maj Oštrbenk.

Kajakaši so nastopili tudi na ekipni tekmi. Najhitreje je do cilja priveslala ekipa Kajak kanu kluba Ljubljana, v postavi Tim Novak, Anže Urankar, Simon Oven, drugi so bili predstavniki tacenskega kluba Matic Firm, Vid Svetina in Vid Debeljak, tretji pa še eni člani KKK Ljubljana, in sicer Blaž Anžlovar, Ulan Valant in Maks Frančeškin.

Spustaše v začetku prihodnjega tedna čakata še dve preizkušnji za izbor slovenske reprezentance, ki bosta potekali v Trnovem ob Soči.